Trump in tribunale, temporaneamente in custodia

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GIU - Donald Trump è arrivato al tribunale di Miami dove tra un'ora ascolterà i 37 capi d'imputazione a suo carico. Lo riferisce la Cnn. Come è successo a Manhattan, l'ex presidente sarà messo temporaneamente in custodia e dovrà sbrigare tutte le pratiche prima di comparire in aula. (ANSA).