Putin, 'la controffensiva di Kiev continua senza successi'

(ANSA) - MOSCA, 13 GIU - La controffensiva ucraina continua su larga scala e utilizza riserve strategiche, ma finora non ha avuto successo in alcuno dei settori. Gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina "rimangono in generale sempre gli stessi", anche se "vengono adattati alla situazione corrente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalle agenzie di Mosca.

Vladimir Putin sostiene che le perdite delle forze ucraine nella controffensiva "si avvicinano a essere catastrofiche", scrive la Tass. Secondo il presidente russo, le truppe ucraine avrebbero perso oltre 160 carri armati e quelle del Cremlino 54.

Putin sostiene che le perdite tra i militari russi siano dieci volte meno che tra quelli ucraini. (ANSA).