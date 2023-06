Orcel, 'aumenti del contratto bancari da discutere in Abi'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Le richieste dei sindacati per gli aumenti salariali nel rinnovo del contratto dei bancari "vanno gestite" dal comitato affari sindacali dell'Abi (Casl) "e non è corretto anticipare delle decisioni".

Lo afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel intervenendo al congresso della Fabi. Ieri, a favore degli aumenti, che devono essere discussi nella trattativa che partirà a luglio, si sono espressi l'ad di Intesa Carlo Messina e quello della Bper Montani.

Orcel ha quindi sottolineato che, come gruppo Unicredit, "abbiamo dimostrato dal 2021 che siamo la banca in Italia che paga meglio, ha aumentato i premi di produttività e i bonus" e abbiamo speso più di 100 milioi di euro per dare un bonus inflazione ai colleghi delle fasce più basse. L'ad ha quindi invitato a guardare, al di là della cifra richiesta, a quanto il gruppo si impegna "a tutto tondo" anche sul fronte del welfare e della formazione. "Non c'è una differenza di vedute sulle persone della banca. Devono essere riconosciute per quello che fanno ed essere remunerate correttamente. Sul principio e sulla sostanza non c'è un dibattito, su come arrivarci sì". ha aggiunto. (ANSA).