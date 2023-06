Condannata a 6 mesi l'hostess italiana in Arabia Saudita

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - E' stata condannata a sei mesi di prigione Ilaria De Rosa, l'hostess italiana originaria della provincia di Treviso arrestata in Arabia Saudita con l'accusa - che lei respinge - di possesso di stupefacenti. La sentenza è stata pronunciata oggi da un giudice monocratico alla presenza del console generale italiano e della sorella Laura.

Al termine dei sei mesi è prevista l'espulsione dal Paese. Si può ricorrere in appello entro 30 giorni dal deposito della sentenza. De Rosa è detenuta in una struttura a 40 minuti da Gedda. La connazionale è un po' provata, riferiscono fonti informate, ma le sue condizioni sono buone. (ANSA).