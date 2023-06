Blinken, dagli Usa altri aiuti per 325 milioni all'Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Gli Stati Uniti annunciano ulteriori aiuti per 325 milioni di dollari all'Ucraina. Lo afferma il segretario di stato Antony Blinken, ribadendo che gli Usa continuano a essere a fianco della popolazione ucraina "il cui coraggio e la cui solidarietà ispirano il mondo". In una nota Blinken spiega che gli aiuti sono sotto forma di armi ed equipaggiamenti per "rafforzare le forze ucraine sul campo di battaglia". (ANSA).