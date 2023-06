Attacco a Nottingham, indaga anche l'antiterrorismo

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - La polizia locale indaga ora in tandem con l'antiterrorismo britannica nelle indagini sull'attacco multiplo compiuto prima dell'alba a Nottingham con un bilancio di tre persone accoltellate a morte in due diversi momenti e altre tre ferite dopo essere state successivamente investite da un 31enne alla guida di una van. Lo riporta la Bbc.

Il 31enne, arrestato nell'immediatezza dei fatti, resta in custodia, mentre proseguono blitz e perquisizioni a tappeto in città. La polizia non conferma ancora l'ipotetico movente terroristico, ma fa sapere di "tenere un occhio aperto" anche su questa possibile matrice. (ANSA).