Wsj, componenti cinesi nei droni iraniani

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - I componenti cinesi hanno aiutato l'Iran a consegnare droni alla Russia rapidamente. Lo riporta il Wall Street Journal citando gli investigatori occidentali che hanno esaminato il drone iraniano abbattuto in primavera in Ucraina. Gli investigatori hanno rilevato nel drone un componente cinese che mostra come il flusso verso l'Iran continua. (ANSA).