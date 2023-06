Grossi in Ucraina, vedrò Zelensky e valuterò Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "In viaggio verso l'Ucraina per incontrare il presidente Zelensky e presentare un programma di assistenza in seguito alla catastrofica inondazione della diga di Nova Kakhovka. Valuterò la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e condurrò una rotazione (della missione Aiea per l'impianto) Isamz con un team rafforzato". Lo annuncia su Twitter il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi.

(ANSA).