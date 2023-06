Urso,'possiamo usare noi fondi dei progetti Pnrr incagliati'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso si candida a usare quelle risorse eventualmente liberate dopo la "revisione con la Ue del piano Pnrr", di "progetti incagliati poco attinenti al piano come gli stadi di Firenze e Venezia". Parlando al Forum in masseria, Urso ha sottolineato come "noi come ministero siamo in condizione di usare tutti i nostri fondi", se dovessero arrivarne altri allora potremmo usarli in primis nella "transizione 5.0" per gli investimenti delle imprese nel green e digitale. (ANSA).