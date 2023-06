Russia arresta un musicista americano per traffico di droga

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Un musicista americano che vive in Russia da più di 10 anni è stato arrestato con l'accusa di traffico di droga: lo riporta il media russo Vesti.

Secondo l'accusa, Michael Travis Leake - un ex paracadutista dell'aeronautica militare statunitense - ha iniziato le attività di spaccio - di mefedrone, i cui effetti sono simili a quelli della cocaina e dell'Mdma - circa tre anni fa.

Un tribunale di Mosca ha ordinato la sua custodia cautelare per due mesi. L'uomo rischia fino a 20 anni di carcere. (ANSA).