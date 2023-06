Per le banche europee in arrivo frenata di utili e ricavi

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'aumento dei tassi sulla raccolta pagati ai clienti metterà fine, nei prossimi mes,i al boom di ricavi, margini e utili delle banche europee ed italiane. In uno studio degli analisti di Bloomberg si sottolinea come il picco dei ricavi sia giunto al suo massimo e la pressione di clienti, opinione pubblica e politica sta imponendo agli istituti di credito di ritoccare verso l'alto i rendimenti applicati sulla raccolta, restringendo così quella forbice fra tassi attivi e passivi che ha permesso al comparto di trarre beneficio dai numerosi rialzi della Bce, il cui tasso è passato dall'1,2% di inizio 2022 al 3,2%.

Le stime dei ricavi complessivi degli istituti di credito europei per il 2023 sono così passate in un anno da 557 miliardi (+16%) e quelle degli utili a 144 miliardi (+31,4%). Un ciclo che ora, spiegano "è vicno al suo punto massimo" e che potrebbe arrestarsi o anche ridursi. (ANSA).