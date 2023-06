Cade dal quinto piano, morto un operaio a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 10 GIU - Un operaio di 65 anni è morto in seguito a una caduta dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione a Rivazzurra di Rimini. L'operaio si trovava su un'impalcatura e sarebbe scivolato cadendo nel vuoto e pare che al momento dell'incidente si trovasse da solo. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del cantiere per accertare la dinamica dell'incidente.

Inoltre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verrà eseguita l'autopsia. (ANSA).