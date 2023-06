Svezia consentirà presenza temporanea truppe Nato

(ANSA) - STOCCOLMA, 09 GIU - La Svezia consentirà a truppe e armamenti Nato di basarsi su territorio svedese in via temporanea e aumenterà il livello di interoperabilità della difesa svedese. Lo scrivono il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson e il Ministro della Difesa Pål Jonsson in un articolo sul quotidiano svedese Dagens Nyheter.

La decisione è stata presa dal governo per via della "seria situazione nella nostra parte del mondo" e l'intenzione è di rafforzare le collaborazioni di difesa, scrivono. (ANSA).