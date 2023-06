Meloni, stupido parlare ora di Mes, non ho cambiato idea

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha snso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovo patto di stabilità e crescita. Non sono convinto aulla proposta della commissione".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni. (ANSA).