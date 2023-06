Matteo Bocelli, per il primo album anche la firma di Ed Sheeran

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Cinque anni dopo l'uscita del suo primo singolo - "Fall on Me" con Andrea Bocelli - e due anni dopo il suo esordio solista con il singolo "Solo", Matteo Bocelli è pronto per pubblicare il suo album d'esordio, dal titolo "Matteo". In uscita il 22 settembre per l'iconica Capitol Records di Los Angeles (in Italia Capitol Records Italy), l'album si compone di 12 tracce, con canzoni sia in inglese che in italiano, che vantano il contributo, per la scrittura e per la produzione, di un cast di star internazionali, tra cui Ed Sheeran e suo fratello Matthew.

Apripista dell'album è "For You". Il primo singolo disponibile da oggi è una dedica speciale a un amico d'infanzia e al bellissimo rapporto che lo lega a lui da sempre. Il brano è stato coscritto dallo stesso Matteo e prodotto dal duo elettronico PARISI con i Red Triangle di Los Angeles.

Nel video ufficiale del brano diretto da Giacomo Triglia per Borotalco si vede Matteo in una dining room americana mentre osserva l'evolversi della relazione di una giovane coppia, dai primi momenti di infatuazione a liti appassionate, fino a una dolorosa separazione.

Intanto Matteo, già richiestissimo all'estero, annuncia con Maverick / WME la prima parte del suo primo solo tour mondiale: le prime 30 date toccheranno già 12 paesi, tra cui l'Inghilterra allo storico Palladium di Londra e gli Stati Uniti, da cui prima data sarà il 25 novembre, allo Smith Center di Las Vegas. In Italia il tour (per Live Nation Italy) a Milano e Roma rispettivamente il 24 e 25 ottobre al Teatro San Babila e al Teatro Ghione. I biglietti del primo tour mondiale di Matteo Bocelli sono ora in vendita su matteobocelli.it/. (ANSA).