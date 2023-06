Erdogan nomina Erkan alla guida della Banca centrale

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha nominato Hafize Gaye Erkan come governatrice della Banca centrale di Ankara. Lo si apprende da un decreto pubblicato dall'ufficio del presidente turco. Erkan, 41 anni, è la prima donna ad essere nominata alla guida della Banca centrale turca e va a sostituire Sahap Kavcioglu. In passato aveva lavorato per compagnie americane, tra cui Goldman Sachs, ed è stata presidente di First Republic Bank. (ANSA).