Berlino, importante accordo su migranti, da migliorare

(ANSA) - BERLINO, 09 GIU - Nell'Ue si è fatto ieri un passo "importante" e "non piccolo", "per una soluzione comune e solidale" sui migranti. Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco, Steffen Hebestreit, rispondendo a Berlino sull'accordo raggiunto che prevede un trattamento più duro per chi arriva in Europa senza diritto di restarci. "È importate che l'Ue abbia un atteggiamento comune". "Ci sono state anche bocconi amari da ingoiare", ha aggiunto, ma l'auspicio è che nel dialogo a tre fra Parlamento, Consiglio e Commissione l'accordo "possa migliorare", soprattutto per quel che riguarda famiglie e bambini, non esclusi dalle procedure di frontiera. (ANSA).