Sofia Loren madrina per i 100 anni dell'Arena Opera Festival

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Sofia Loren sarà la madrina della serata di celebrazione dei 100 anni dell'Arena di Verona Opera Festival che verrà trasmessa in mondovisione. Lo annuncia, nel corso della presentazione dell'evento, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. "Abbiamo aspettato di avere la conferma per dirlo: una madrina d'eccezione, l'icona che più di tutte dà il senso dell'Italia nel mondo, sarà con noi la sera del 16 giugno. L'abbiamo invitata ed ha appena confermato la sua presenza" ha detto Mazzi che ha promesso per l'evento un "vero parterre de roi". (ANSA).