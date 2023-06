Procuratrice, 'nessun movente terroristico' ad Annecy

(ANSA) - PARIGI, 08 GIU - Al momento "non emerge alcun movente terroristico" nell'attentato di Annecy commesso da un siriano contro diverse persone fra cui dei bambini: lo ha detto in una conferenza stampa in riva al lago di Annecy, trasmessa in diretta tv, la procuratrice Line Bonet-Mathis. Parlando al fianco della premier Elisabeth Borne, la Bonet-Mathis ha aggiunto che l'attentatore è in stato di fermo, "ferito solo in modo lieve". I 4 bambini accoltellati "sono tutti in gravi condizioni".

La premier Elisabeth Borne ha confermato che il siriano non era schedato ed era sconosciuto ai servizi di informazione. La Borne ha precisato che non sono conosciuti "antecedenti psichiatrici" dell'assalitore. (ANSA).