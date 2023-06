Basket: finali Nba, Denver vince 109-94 a Miami e comanda 2-1

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - I Denver Nuggets tornano in vantaggio per 2-1 nelle finali Nba contro i Miami Heat. In gara-3 giocata in Florida i Nuggets hanno vinto 109-94, con una storica doppia tripla di Nikola Jokic: 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per il due volte mvp serbo. Fondamentale per Denver anche l'apporto di Jamal Murray, con i suoi 34 punti. (ANSA).