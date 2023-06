Polonia: Ue, via a infrazione per legge su influenze russe

(ANSA) - BRUXELLES, 07 GIU - Il collegio dei commissari "ha discusso della situazione in Polonia e ha avviato una procedura di infrazione" nei confronti di Varsavia dopo l'adozione della legge contro le influenze russe. La Commissione "invierà una lettera per la messa in mora": Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Secondo la Commissione la legge adottata da Varsavia potrebbe influenzare la libertà di candidatura alle prossime elezioni politiche.

