Il Papa è ricoverato al Gemelli

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 GIU - Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Lo ha detto in una comunicazione ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale". L'intervento viene eseguito in anestesia generale.

Il Papa si è recato al Gemelli dopo avere regolarmente tenuto l'udienza generale in Piazza San Pietro.

"Lo seguiamo col nostro affetto, lo seguiamo con la nostra preghiera, sperando che tutto possa risolversi al più presto e lui ritorni all'esercizio del suo ministero", ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. (ANSA).