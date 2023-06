Taormina alza il velo sull'enigmatica iscrizione di Paternus

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Un'importante scoperta archeologica è venuta alla luce restaurando alcuni reperti del Teatro Antico di Taormina custoditi nei magazzini o che giacevano sparsi per il monumento: un ritrovamento che consente di ricostruire la data della grande ristrutturazione ed ampliamento del teatro nel II secolo dopo Cristo. La scoperta alza il velo sull'iscrizione di Paternus, segnalata nell'800, ma in maniera scorretta, e poi addirittura ritenuta smarrita. Questa iscrizione su marmo pregiato riporta una data: il 108 dopo Cristo. Si credeva fosse un'epigrafe in onore di Paternus, era invece una sorta di marchio di fabbrica. (ANSA).