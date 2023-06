Pm e carabinieri di nuovo nella casa dell'omicidio di Senago

(ANSA) - SENAGO (MILANO), 06 GIU - È cominciato a Senago in via Novella, il sopralluogo degli investigatori nell'abitazione in cui Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi, sarebbe stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella notte tra il 27 e il 28 maggio.

Davanti alla casa sono già posizionate tutte le tv per le dirette e si sta radunando una piccola folla di curiosi.

L'abitazione si trova a poche centinaia di metri di distanza da via Monte Rosa, dove è stato trovato il corpo di Giulia. Il punto è diventato in questi giorni un luogo di pellegrinaggio e proprio ieri il sindaco Magda Beretta ha invitato i cittadini - 'in accordo con la famiglia Tramontano' - a portare i loro omaggi e i loro messaggi attorno alla panchina rossa contro la violenza sulle donne, nel parco Falcone e Borsellino.

Dopo l'arrivo dei carabinieri che hanno tolto i sigilli al l'appartamento, a mezzogiorno è arrivato il furgone della sezione scientifica che ha imboccato la rampa dei box. Quindi sono entrati nella casa il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo. Poco prima era arrivato in via Novella anche l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti. (ANSA).