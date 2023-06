Operaio travolto e ucciso da un'auto nel Barese

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Un operaio di circa 25 anni è morto stamani dopo essere stato investito da un'auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, nel Barese. Secondo quanto si apprende, una 45enne di Andria, alla guida di una Dacia, non si sarebbe accorta della presenza dell'uomo che era a bordo strada o perché impegnato nel taglio dell'erba o per segnalare agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro sulla provinciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri. La donna sarà indagata per omicidio stradale. (ANSA).