Varsavia respinge la bocciatura Ue sulla giustizia

(ANSA) - VARSAVIA, 05 GIU - Il governo polacco attacca la Corte di giustizia dell'Ue dopo la bocciatura della riforma della giustizia. E' un verdetto "corrotto", ha denunciato il ministro della Giustizia di Varsavia.

Il verdetto che boccia la riforma della giustizia polacca "non è stato scritto dai giudici ma dai politici", in "violazione dei trattati", e per questo "il principale tribunale dell'Ue è corrotto", ha denunciato il ministro Zbigniew Ziobro, falco del governo polacco e padre della riforma sulla magistratura che ha aperto un contenzioso le istituzioni europee. (ANSA).