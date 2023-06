Pence presenta le carte per la corsa al 2024, è sfida con Trump

(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - Mike Pence sta presentando alla Federal Election Commission i documenti per la sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024, aprendo lo scontro con il suo ex capo Donald Trump. L'ex vicepresidente annuncerà formalmente la sua campagna da Des Moines, Iowa, mercoledì, giorno del suo 64mo compleanno. Lo riportano i media americani. (ANSA).