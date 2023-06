Kiev, abbattuti tutti droni e missili diretti verso la capitale

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti i missili e i droni che la Russia ha lanciato contro Kiev la notte scorsa: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Serhii Popko, come riporta il Kyiv Independent.

Tutti i missili e i droni diretti a Kiev sono stati intercettati nella "lontana periferia" della città, ha precisato Popko aggiungendo che i russi hanno lanciato l'attacco dai bombardieri strategici Tu-95MS nella regione del Caspio.

"Secondo le informazioni preliminari, nessun bersaglio aereo ha raggiunto la capitale. Tutto ciò che si stava dirigendo verso la città è stato distrutto dalla difesa aerea nella lontana periferia. Per la seconda notte consecutiva, la gente di Kiev non ha sentito le esplosioni sopra le loro teste", ha sottolineato Popko. (ANSA).