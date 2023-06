Hong Kong, arrestata nota attivista in anniversario Tiananmen

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - La polizia di Hong Kong ha arrestato Alexandra Wong, attivista per la democrazia meglio conosciuta come 'Nonna Wong', oggi nel 34/mo anniversario della repressione di piazza Tiananmen. La donna è stata arrestata nel quartiere centrale di Causeway Bay, dove da tempo si tengono fiaccolate in memoria delle vittime di Tiananmen. Prima di essere caricata su un furgone della polizia, è stato notato che teneva in mano un mazzo di fiori (ANSA).