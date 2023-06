Cina, non promettiamo di rinunciare a uso forza su Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 04 GIU - Taiwan "è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina" e le sue attività separatiste "stimoleranno ulteriormente le nostre contromisure": il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ha messo in guardia che Pechino "non promette di rinunciare all'uso della forza" quando si tratta di Taipei, considerata parte 'inalienabile' del suo territorio. La Cina, ha osservato Li nel suo discorso allo Shangri-La Dialogue in corso a Singapore, "non esiterà" a prendere le relative contromisure "se verrà perseguita l'indipendenza di Taiwan e salvaguarderà la sua sovranità ad ogni costo", assicurando che la "riunificazione ci sarà".

