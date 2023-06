Bozzetto, 3 nuovi film in difesa della natura e degli animali

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il genio creativo di Bruno Bozzetto scende in campo ancora una volta in difesa della natura e degli animali con tre film dal titolo Sapiens, girati con tecniche diverse e con cui si sta "divertendo tantissimo" con la musica classica in sottofondo, in collborazione con la Rai che per novembre dovrebbero essere finiti. "Mi sembrava importante parlare di questi argomenti - dice il maestro alla platea di Cartoons on the Bay - e dico sempre che con la musica classica metà del mio lavoro è fatto. Gli animali sono intelligenti e sensibili, soffrono e sentono tutto come noi e noi li trattiamo come oggetti o da sfruttare o da mangiare. Ogni minuto in Italia vengono uccisi tanti animali quanti i morti delle Torri Gemelle.

Voglio spendere due parole per questi essere meravigliosi perché stiamo distruggendo la loro vita per avere un gusto piacevole in bocca. Non sono state carnivore persone come Albert Einstein e Margherita Hack e molti campioni che vincono le Olimpiadi. Anche lo schiavismo e la sottomissione della donna erano portati avanti perché era "tradizionale", si era sempre fatto così. E invece tutto per fortuna è cambiato". L'allegoria musicale in tre atti sul futuro del pianeta.si chiama Sapiens?: "Il punto interrogativo dice tutto, perché l'uomo deve dominare la natura che invece fa parte della nostra vita?".

Sullo schermo partono le immagini. Bellissime e colorate con animali che brucano felici quelle del primo film con il preludio del Coriolano di Ludwig van Beethoven. Poi ci sono quelli in 3D di un ragnetto che rimane intrappolato in un lavandino. Infine di nuovo le inimitabili linee in bianco e nero che diventano personaggi di Bozzetto con Un giorno di regno di Giuseppe Verdi che - spiega - "mi dava l'idea di una parata di guerra. Qui siamo protagonisti noi umani e la guerra che purtroppo continua a esserci ed è sempre drammaticamente attuale".

E ai giovani che possono essere impressionati dal suo genio lancia il messaggio: "Dico sempre divertitevi e lasciatevi andare, vedrete che farete cose bellissime. Non mi piace l'esecuzione, meglio la passione. Perdersi d'animo all'inizio è normale senza avere conferme, dopo tanti anni te ne freghi".

(ANSA).