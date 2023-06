Usa rispondono a Mosca su New Start, sospesi dati e visti

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - L'amministrazione Biden prende nuove contromisure in risposta alle violazioni del New Start sul nucleare da parte di Mosca. Fra queste c'è la revoca dei visti agli ispettori russi.

E' quanto si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, nella quale si precisa che gli Stati Uniti non hanno fornito il 30 marzo il loro aggiornamento biennale dei dati sul nucleare dopo che la Russia non ha fornito i suoi. Il trattato Start richiede a Mosca e Washington un ampio scambio di database a marzo e settembre di ogni anno.

"Le contromisure sono in linea con la legge internazionale.

Sono proporzionate e reversibili", afferma il Dipartimento di Stato americano sottolineando di aver "notificato alla Russia le contromisure in anticipo e di aver espresso il desiderio e la prontezza" a rimuoverle e "adottare pienamente il mandato se Mosca torna a rispettarlo. Gli Stati Uniti restano pronti a lavorare in modo costruttivo con la Russia per riprendere l'attuazione del New Start".

Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato alla fine di gennaio la legge per la sospensione del New Start, l'ultimo trattato bilaterale con gli Usa sulla limitazione delle armi nucleari. (ANSA).