Zelensky, tutti i Paesi europei siano nell'Ue e nella Nato

(ANSA) - BULBOACA, 01 GIU - "La Russia ha paura della Nato e sta cercando di mettere in campo una guerra fredda nei territori a lei vicini. Per esempio, perché le truppe russe sono ancora in Transnistria? Perché l'Europa tollera questo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla sessione plenaria dell'Epc. "Ogni Paese europeo dovrebbe essere membro dell'Ue e della Nato. Noi vediamo cosa sta accadendo in Bielorussia, o in Georgia", ha sottolineato. (ANSA).