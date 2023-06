Usa, la Camera approva l'aumento del tetto al debito

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato l'accordo bipartisan per aumentare per due anni il tetto del debito, in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Janet Yellen come scadenza per evitare un default.

L'accordo è passato con 314 sì e 117 no (il quorum era 218). A favore 165 democratici e 149 repubblicani. La fronda è stata più consistente tra le fila del Gran Old Party: 71 no, contro i 46 dem. Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ha definito l'intesa come "il più grande risparmio nella storia americana", ma secondo i media Usa non è così: nel 2011 Barack Obama concesse tagli per 2.100 miliardi di dollari per elevare il tetto del debito, contro i 1.300 miliardi dell'accordo negoziato da Joe Biden. (ANSA).