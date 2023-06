Il fidanzato di Giulia Tramontano ha confessato

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Alessandro Impagnatiello ha confessato e ha dato indicazioni ai Carabinieri su dove aveva nascosto il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la sua fidanzata di 29 anni incinta al settimo mese, della quale sabato notte si erano perse le tracce.

Da quanto si è appreso, l'uomo ha consentito ai militari dell'Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall'abitazione della coppia.

Ora il pm Alessia Menegazzo sta interrogando il 30enne per poi procedere al suo arresto. (ANSA).