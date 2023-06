Corrono le Borse europee, Milano svetta (+2%) con le banche

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Borse europee in spolvero dopo l'approvazione da parte della Camera Usa dell'accordo sul tetto del debito americano e la diffusione di un indice pmi manifatturiero in Cina migliore delle attese mentre quello dell'Eurozona è stato rivisto al rialzo rispetto alla stima preliminare di una settimana fa, pur mantenendosi al minimo da tre anni. Milano svetta (+2%), trainata dai bancari, uno dei migliori settori in Europa, davanti a Francoforte (+1,1%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,6%). A Piazza Affari si mettono in luce Recordati (+5,1%), Mps (+3,6%) e Mediobanca (+3,2%).

Leggermente positivi anche i future su Wall Street, con alcuni componenti della Fed che confermano la pausa nella stretta monetaria. (ANSA).