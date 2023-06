AgCom approva i nuovi prezzi per l'accesso alla rete Tim

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Via libera del Consiglio AgCom ai nuovi prezzi all'ingrosso per l'accesso alla rete di Tim in rame e in fibra. Secondo quanto apprende l'ANSA, il Consiglio ha approvato ieri sera le nuove tariffe wholesale, alzando i prezzi per la rete in rame e fibra-rame (Fttc), mentre sono stati ridotti quelli per la fibra (Ftth). Si tratta di una decisione per certi versi storica che modifica l'indirizzo del passato: erano dieci anni che l'Authority non ritoccava queste tariffe all'insù, perseguendo una politica di mantenimento o riduzione delle tariffe. (ANSA).