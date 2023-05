Visco, Italia meglio del previsto,sul Pnrr non perdere tempo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "La pandemia ha colpito il Paese quando esso non aveva ancora pienamente recuperato i danni inferti da una duplice crisi, quando ancora l'introduzione lenta e frammentata delle necessarie riforme stentava a sciogliere i nodi che frenano il nostro sviluppo. Ma l'Italia ha superato questa terza gravissima crisi, così come lo choc energetico seguito all'aggressione russa dell'Ucraina, meglio di quanto ci attendevamo". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nelle considerazioni finali aggiungendo che questo "ora ci impone di rafforzare il nostro posizionamento internazionale. E per quello che riguarda il Pnrr sostiene che "miglioramenti sono possibili", tuttavia "non c'è tempo da perdere". Il Piano infatti "rappresenta un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il Paese". E' quindi "cruciale dare attuazione all'ambizioso programma di riforme, da troppo tempo attese, in esso contenuto". Secondo Visco per eventuali modifiche "un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario nonché utile e costruttivo".

Per quello che riguarda invece l'inflazione, per il Governatore il suo ritorno su livelli in linea con l'obiettivo "sarà più rapido e meno costoso se tutti - imprese, lavoratori e governi - contribuiranno a questo fine, rafforzando l'efficacia dell'indispensabile ancorché equilibrata normalizzazione monetaria". E sarà anche "importante tenere la barra dritta della risposta monetaria, ma con la gradualità necessaria per l'incertezza ancora non dissipata". (ANSA).