Incontro tra governo e Corte dei Conti domani a P. Chigi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Incontro domani a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Corte dei Conti. A quanto si apprende, per il governo saranno presenti il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, e i sottosegretari alla presidenza, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Per la Corte a partecipare saranno il presidente Guido Carlino, il presidente aggiunto Tommaso Miele, il procuratore generale Angelo Canale e il segretario generale Franco Massi. (ANSA).