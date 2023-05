Gli Usa non sostengono attacchi di Kiev in Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - "Gli Stati Uniti non sostengono attacchi ucraini in Russia". Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, sottolineando che su questo "Washington è stata chiara privatamente e pubblicamente". Il funzionario della Casa Bianca ha anticipato che ci saranno "invii di armi americane a Kiev per tutta l'estate". (ANSA).