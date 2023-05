A giugno verifica della Commissione Ue su modifiche al Pnrr

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Nella seconda metà del mese di giugno si terranno incontri tecnici con i servizi della Commissione Ue per verificare l'ammissibilità delle richieste di modifica e/o riprogrammazione". E' quanto si legge nella relazione semestrale che il ministro Fitto sta presentando agli enti locali. "Appena saranno concordate le modalità e i termini per la revisione complessiva del Piano, il Governo presenterà al Parlamento il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea" si legge ancora. Il Governo italiano intende "formalizzare la proposta complessiva di revisione del Piano entro agosto 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento 2021/241".

"Si tratta di un lavoro estremamente delicato che il Governo sta portando avanti con la massima attenzione e con grande responsabilità", commenta la premier Giorgia Meloni. (ANSA).