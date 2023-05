Urso, 'fiducia su aumento produzione Stellantis in Italia'

(ANSA) - DOUVRIN, 30 MAG - "Con Tavares ed Elkann abbiamo parlato della possibilità di realizzare un accordo di transizione che impegni Stellantis e il governo a una politica comune di sostegno all'industria dell'automotive italiana.

Dobbiamo assolutamente aumentare le produzione di auto in Italia per rispondere alla domanda incentivata e sostenere la transizione. Sono molto fiducioso sul risultato che insieme conseguiremo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Gigafactori di Acc. (ANSA).