Pnrr: Mef, altri 2,32 miliardi dal fondo opere indifferibili

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Arrivano nuove risorse dal Ministero dell'Economia per favorire la realizzazione dei progetti del Pnrr.

Il Mef ha infatti assegnato ulteriori 2,32 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. Serviranno a fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023. (ANSA).