Messico: scontro a fuoco con la polizia in Nuevo León, 10 morti

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 29 MAG - Uno scontro a fuoco fra agenti della polizia nazionale e un gruppo di sospetti criminali si è concluso ieri in Messico con un bilancio di dieci morti, membri di una banda, e almeno cinque poliziotti feriti.

Il ministro della Sicurezza dello Stato di Nuevo León, Gerardo Palacios, riferisce il portale di notizie Informador.mx, ha confermato che l'attacco al reparto di polizia è avvenuto lungo l'autostrada federale per Nuevo Laredo, città del vicino Stato di Tamaulipas.

"Il personale della polizia - ha assicurato Palacios via Twitter - è stato attaccato a colpi d'arma da fuoco da persone che si muovevano a bordo di tre camion blindati", che alla fine sono stati sequestrati. (ANSA).