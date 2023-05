Meloni, lavoreremo su pensioni future, evitare bomba sociale

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sul fronte delle pensioni "si lavorerà sul rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle pensioni future. Dobbiamo garantire la tenuta del sistema ed evitare il manifestarsi di una bomba sociale nei prossimi decenni". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con i sindacati.

L'osservatorio sulla spesa previdenziale al ministero "sarà utile per mappare tutta la spesa e per valutare anche gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi aziendali e ricambio generazionale. Il primo tavolo sarà sugli anticipi pensionistici", aggiunge. (ANSA).