Mattarella, sostegno all'Emilia Romagna sia senza pause

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Io sarò accanto al governo per sostenere senza pause e senza incertezze il sostegno per una ripresa piena. Le istituzioni nazionali hanno questo obiettivo.

Dovete avere la certezza che ciò proseguirà anche a riflettori spenti. Non vi saranno pause nell'attenzione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Faenza. (ANSA).