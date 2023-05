In Francia prima fabbrica Acc di batterie per le auto elettriche

(ANSA) - DOUVRIN, 30 MAG - Apre i battenti nel nord della Francia, a Billy-Berclau, vicino al sito storico di Psa a Douvrin, la prima fabbrica europea per la produzione di batterie per le auto elettriche di Acc, società di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. All'inaugurazione sono presenti il ceo di Acc, Yann Vincent, il ceo di Stellanti Carlos Tavares e il presidente John Elkann, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i ministri francesi Bruno Le Maire, Agnes Pannier-Runachere e Roland Lescure, il ministro dei Trasporti franceseVolker Wissing e l'ad della Mercedes Ola Kallenius. "Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo" ha commentato Elkann.

Il primo blocco produttivo sarà operativo alla fine del 2023 con un aumento graduale programmato della produzione nel 2024.

"È il primo passo di un progetto colossale che prevede la nascita di altre due gigafactory in Germania, a Kaiserslautern e in Italia, a Termoli, che inizieranno la produzione nel 2025 e nel 2026. Oggi le batterie rappresentano intorno al 40% dei costi di un veicolo elettrico e sono quasi tutte prodotte in Asia", spiega il ceo di Acc Vincent.

Dal 2030 i tre stabilimenti europei, che avranno ciascuno una capacità di 40 Gwh e circa 2.000 dipendenti, produrranno complessivamente 2 milioni e mezzo di batterie all'anno che andranno a equipeggiare le auto elettriche di Stellantis e Mercedes. Supportato da 7 miliardi di euro di investimenti, con il contributo di fondi pubblici il progetto di Acc aiuterà la transizione verso la mobilità sostenibile. Confermata la tabella di marcia per Termoli con un investimento di oltre 2 miliardi e l'inizio della produzione nel 2026. (ANSA).