Governo Gb lancia stretta su sigarette elettroniche per i minori

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - Il governo britannico guidato dal premier conservatore Rishi Sunak ha lanciato una stretta legislativa per eliminare in Inghilterra una scappatoia che consente ai rivenditori di sigarette elettroniche di dare campioni gratuiti ai minori. Prendere di mira bambini e adolescenti con questo tipo di marketing è qualcosa di "inaccettabile", ha dichiarato il primo ministro. Prevista anche una revisione delle norme sui prodotti "senza nicotina": si possono attualmente vendere regolarmente anche a chi ha meno di 18 anni, a differenza delle sigarette elettroniche che sono vietate.

Inoltre è emerso un fenomeno allarmante da una recente inchiesta giornalistica condotta dalla Bbc: molti vaporizzatori illegali confiscati agli alunni nelle scuole contenevano livelli di piombo, nichel e cromo molto più elevati di quelli ritenuti sicuri. Scoperta che ha "scioccato" Sunak e lo ha spinto a intervenire, introducendo nella sua stretta anche sanzioni più severe per i negozi che vendono vaporizzatori non omologati.

Secondo i dati dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico, nel 2021 il 9% dei minori di età compresa tra 11 e 15 anni ha utilizzato sigarette elettroniche, rispetto al 6% nel 2018.

L'opposizione laburista ha criticato l'annuncio dell'esecutivo Tory definendolo un "piccolo passo" rispetto a un settore in cui serve un intervento più decisivo e organico. (ANSA).