Braga, sui decreti il governo ignora il richiamo del Quirinale

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Abbiamo fatto presente come, a fronte anche del richiamo del Quirinale, ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso sui decreti legge, sulla tempistica, sul perimetro dei decreti legge, ma ci sembra di capire che la maggioranza e il governo non abbiano recepito questo messaggio.

Settimana prossima avremo due decreti legge che ci viene chiesto di convertire rapidamente, poi altri provvedimenti d'urgenza.

Non ci sembra che si sia colta l'importanza di salvaguardare le prerogative del Parlamento e delle opposizioni". Lo dichiara Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, al termine della conferenza dei presidenti dei gruppi. (ANSA).