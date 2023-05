Scholz invita Erdogan a Berlino 'per un nuovo slancio'

(ANSA) - FRANCOFORTE, 29 MAG - In un colloquio telefonico il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato a Berlino il presidente turco appena rieletto Recep Tayyip Erdogan con l'obiettivo di ridare "nuovo slancio" alla cooperazione tra i due Paesi. La Germania e la Turchia, entrambi Paesi Nato, vogliono "affrontare la cooperazione tra i due governi con nuovo slancio" e "concordare sulle priorità comuni a uno stadio precoce", ha dichiarato il portavoce di Scholz in un comunicato.

A questo scopo, Erdogan è stato "invitato a recarsi a Berlino per una visita inaugurale", ha aggiunto senza precisare una data. (ANSA).